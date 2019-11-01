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Джигурда отказался признать «внебрачную дочь» 

Рамблер 9 часов назад
Джигурда отказался признать «внебрачную дочь»
Фото: РИА Новости
Никита Джигурда в эфире «Русского радио» рассказал, что не собирается участвовать в шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» по теме обнаружения у него внебрачной дочери, сообщает издание Teleprogramma. Артист заявил, что ему хватает пятерых «официальных» детей.
Джигурда пояснил, что недавно в Кабардино-Балкарии появилась девушка, которая утверждает, что актёр — её отец. Однако артист склонен полагать, что ситуация специально сымитирована телевизионщиками для производства очередной рейтинговой передачи.
«Это мне кажется делают для того, чтобы меня к Дмитрию Шепелеву затащить на его шоу. Саша Серов уже пострадал от этого. Теперь вот меня хотят подставить. Но я не собираюсь туда идти», — отрезал Джигурда.
Актёр подчеркнул, что у него в настоящее время пять «официальных» детей от трёх жён, с которыми он старается поддерживать отношения. Например, самому старшему сыну Владимиру от актрисы Марины Есипенко недавно исполнилось 35 лет.
«Он закончил автомобильный институт. У него мастерская своя. По телефону с ним постоянно общаемся», — рассказал артист.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Никита Джигурда объявил о своём намерении во второй раз жениться на Марине Анисиной. Актёр подчеркнул, что подготовка к бракосочетанию затянулась из-за судебных разбирательств с сестрой его давней подруги Людмилы Браташ, которая перед смертью отписала ему три квартиры в Москве и одну в Париже. Родственница женщины категорически не согласилась с решением сестры и начала судиться с Джигурдой за наследство. Тяжбы тянутся уже три года. Джигурда, ожидая, что суд встанет на его сторону, уже назначил дату торжества — 23 февраля 2020 года.
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Редактор:  Николай Косяк
Теги:
Шоу-бизнес , Радио , Кабардино-Балкарская Республика
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