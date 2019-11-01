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Фадеев рассказал об «объяснениях» с женой из-за Серябкиной 

Рамблер 9 часов назад
Фадеев рассказал об «объяснениях» с женой из-за Серябкиной
Фото: РИА Новости
По словам продюсера Максима Фадеева, слухи о его отношениях с Ольгой Серябкиной распускались артистами из мести за то, что они «не стали его музами». Об этом продюсер заявил в эфире шоу «Алена, блин!».
«Рамблер» писал, что ранее ушедшая от Максима Фадеева певица Наргиз заявила, что лейблом продюсера управляет бывшая солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина. В свою очередь бывшая участница группы «Серебро» Елена Темникова утверждала, что не раз заставала Фадеева и Серябкину в пикантных ситуациях.
«Серябкина. Вот говорят, у нас отношения. У нас нет отношений! Серябкина сейчас точно также ушла в свободное плаванье», — подчеркнул Фадеев.
Он также отметил, что сплетни распускают обиженные артисты.
«Они мстят мне за то, что не стали моими музами. То, что начали сплетничать обо мне и Оле, повредило только мне и Оле. Ей в отношениях с ее парнем, а мне — с женой. Когда вот эти бегают там, рассказывают сказки-сказания, а мы должны объясняться перед близкими. Слава богу, что наши близкие — умны», — рассказал продюсер.
При этом Фадеев рассказал, что отдал весь контент группы «Серебро» Ольге Серябкиной, так как она, по сути, была сопродюсером.
«Вся музыка группы отдана Ольге. То есть она поет и Molly, и «Серебро». Это все ее, потому что это были ее мысли, это было наше совместное творчество», — пояснил Фадеев.
Ранее Максим Фадеев заявил, что уволил артистов своего лейбла Malfa. По словам продюсера, контент был отдан в безвозмездное пользование всем музыкантам, кроме двоих, с которыми ведутся судебные споры.
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Теги:
Шоу-бизнес
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