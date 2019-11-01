Шнуров пообещал уходить со сцены в стиле Пугачевой

Музыкант Сергей Шнуров прокомментировал роспуск «Ленинграда», заявив, что может объявлять об уходе со сцены часто, но снова и снова возвращаться. Об этом сообщают «Семь дней».

«Каждый человек имеет право на вранье. Я могу сказать, что распустил «Ленинград» окончательно. А могу, что скоро верну все, как было. Могу прощаться хоть по сто раз на дню, как Алла Пугачева», — заявил музыкант.

По словам Шнурова, прощальное турне группы на самом деле было «так называемым».

Как сообщал «Рамблер», в марте 2019 года Шнуров анонсировал прощальный всероссийский тур группы «Ленинград». Он заявил, что, возможно, когда-нибудь вновь соберет коллектив, но произойдет это не скоро. Тур начался летом 2019-го и завершился 12 октября концертом в Санкт-Петербурге. Шнуров в феврале 2019-го вошел в состав общественного совета при комитете Госдумы по культуре и говорил, что в будущем планирует заняться живописью.