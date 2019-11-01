Бузова вышла в свет в костюме джокера, такого от нее не ждали даже фанаты

Фото: Инстаграм

Ольга Бузова кроме большого таланта петь, просто обожает эпатировать публику. Чего только не увидишь у нее в Instagram, но, как рассказывают корреспонденты ИА «Экспресс-Новости», в этот раз очумелый прикид их ненаглядной хрупкой королевы хайпа не укладывался ни в какие рамки. Эмоции просто переполняли. Некоторые подумали, а не сошла ли она с ума. Но нет, просто певица после просмотра фильма решила войти в образ Джокера и ей это удалось. Тому свидетельством служит выложенное видео на личной страничке Instagram звезды. Инстаграм Королева хайпа предстала перед фолловерами при полном гриме и в неожиданном для всех костюме. Особенно поразило, с каким артистизмом ей удалось передать стереотип сумасшедшего убийцы — джокера, представленный в фильме как хладнокровный психопат. "Ольга нашла свой образ! Я считаю, что ей не стоит стирать грим Джокера и в таком виде выступать перед публикой. Редко удается достичь такого сходства между маской и сущностью человека. Бузовой это удалось!", — констатировал Манукян.