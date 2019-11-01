Лепсу запретили приезжать в Латвию

Власти Латвии объявили Григория Лепса персоной нон грата

Российского певца Григория Лепса объявили персоной нон грата в Латвии . Об этом сообщил глава МИДа страны Эдгар Ринкевич.

Pamatojoties uz valsts drošības iestādes izvērtējumu un Imigrācijas likuma 61.panta 2.daļu, esmu pieņēmis lēmumu par Krievijas Federācijas pilsoņa Grigorija Lepsveridzes iekļaušanu Latvijas Republikai nevēlamo personu sarakstā, nosakot liegumu ieceļot Latvijā uz nenoteiktu laiku— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 1 ноября 2019 г. Исполнитель включён в «список нежелательных лиц Латвийской Республики».

Ринкевич в посте в Twitter пояснил, что принял решение на основании оценки Органа государственной безопасности и части 2 статьи 61 Закона об иммиграции.

Ранее Лепсу был запрещён въезд в Литву. Музыканта внесли в список нежелательных лиц в Литве, достаточной для этого причиной власти назвали инкриминируемые Вашингтоном обвинения, писал News.ru.