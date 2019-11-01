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Власти Латвии объявили Григория Лепса персоной нон грата 

News.ru + ещё 14 1 час назад
Лепсу запретили приезжать в Латвию
Фото: РИА Новости
Российского певца Григория Лепса объявили персоной нон грата в Латвии. Об этом сообщил глава МИДа страны Эдгар Ринкевич.
Исполнитель включён в «список нежелательных лиц Латвийской Республики».
Ринкевич в посте в Twitter пояснил, что принял решение на основании оценки Органа государственной безопасности и части 2 статьи 61 Закона об иммиграции.
Ранее Лепсу был запрещён въезд в Литву. Музыканта внесли в список нежелательных лиц в Литве, достаточной для этого причиной власти назвали инкриминируемые Вашингтоном обвинения, писал News.ru.