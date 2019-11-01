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Лариса Гузеева шокировала подписчиков фотографией своей дочери 

Свободная пресса + ещё 1 14 часов назад
Гузеева шокировала подписчиков снимком дочери
Фото: РИА Новости
Лариса Гузеева разместила в Instagram фотографию своей 19-летней дочери Ольги, которую телеведущая ласково называет Лелей.
На фото дочь Гузеевой позирует в необычном костюме в честь Хэллоуина. При этом лицо девушки невозможно узнать, оно изменилось до неузнаваемости.
«Образ просто отпад, грим бомба. Очень круто!», «Образ Лели великолепен», «Изысканно все до мелочей», «Произведение искусства», «Страшно до мурашек», «Так талантливо», «Ну это же смесь Фриды Кало и мексиканского праздника смерти, шикардос», «Это уже искусство!», «Страшно красиво», — отметили креативность девушки подписчики Ларисы Гузеевой, пишет портал Утро.ru.
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Теги:
Шоу-бизнес , Фрида Кало , Лариса Гузеева
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