Фадеев назвал две беды России

Молодые люди в России могли бы добиваться больших успехов, если бы их изначально воспитывали правильно, отменив ЕГЭ и реалити-шоу «Дом 2». Об этом продюсер Максим Фадеев заявил в шоу «Алена, блин!».

«Если бы молодежь изначально воспитывалась правильно…Я имею ввиду — убрать ЕГЭ, запретить «Дом-2», — заявил Максим Фадеев, отметив, что все это влияет на сознание молодежи

По его словам, он слышал, что молодые люди говорят друг другу — «ты — нищеброд».

«Это не порок быть нищебродом. Есть люди нищие, но великие духом. И что, это плохие люди?» — поинтересовался Фадеев.

Он также обратил внимание, что по федеральным каналам в прайм-тайм идут шоу про смерть детей, про того, что кого-то напоили, убили.

«В любой другой стране мира — только развлекательное, только улыбающиеся шоу. Всегда», — подчеркнул Фадеев.

По мнению продюсера, российским школьникам также не дают достаточных знаний, и зря был введен Единый государственный экзамен.

«Спросите их после ЕГЭ: Земля крутится вокруг Солнца или Солнце крутится вокруг Земли? И 50 процентов не ответят», — уверен он.