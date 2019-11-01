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Фадеев назвал две беды России 

Рамблер 1 час назад
Фадеев назвал две беды России
Фото: РИА Новости
Молодые люди в России могли бы добиваться больших успехов, если бы их изначально воспитывали правильно, отменив ЕГЭ и реалити-шоу «Дом 2». Об этом продюсер Максим Фадеев заявил в шоу «Алена, блин!».
«Если бы молодежь изначально воспитывалась правильно…Я имею ввиду — убрать ЕГЭ, запретить «Дом-2», — заявил Максим Фадеев, отметив, что все это влияет на сознание молодежи
По его словам, он слышал, что молодые люди говорят друг другу — «ты — нищеброд».
«Это не порок быть нищебродом. Есть люди нищие, но великие духом. И что, это плохие люди?» — поинтересовался Фадеев.
Он также обратил внимание, что по федеральным каналам в прайм-тайм идут шоу про смерть детей, про того, что кого-то напоили, убили.
«В любой другой стране мира — только развлекательное, только улыбающиеся шоу. Всегда», — подчеркнул Фадеев.
По мнению продюсера, российским школьникам также не дают достаточных знаний, и зря был введен Единый государственный экзамен.
«Спросите их после ЕГЭ: Земля крутится вокруг Солнца или Солнце крутится вокруг Земли? И 50 процентов не ответят», — уверен он.
«Рамблер» писал, что ранее РПЦ обвинила телевидение в росте насилия над детьми. Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи и детства Димитрий Смирнов в интервью изданию «Подъем!» высказал мнение, что российское общество развращено ток-шоу Андрея Малахова, где смакуются «поганые истории» и передачами типа «Давай поженимся!», что приводит к росту сексуального насилия над детьми.
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Теги:
Шоу-бизнес , Общество , Максим Фадеев , Димитрий Смирнов , Андрей Малахов , РПЦ
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