Билан связался с «братками» после пьяного концерта

Певец Дима Билан рассказал, что после инцидента с «пьяным концертом» у него стало больше корпоративов и появились новые поклонники. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на выпуск «Вечернего Урганта».

Телеведущий Иван Ургант предположил, что Билана напоили против его воли, но певец заверил, что сам пошел на это.

«Я просто сидел, все нормально было. А потом ты встаёшь и — знаешь этот эффект? — как будто в тебя вселился Фредди Меркьюри! Зато знаешь, сколько у меня корпоративов появилось после этого?! Братки стали приглашать…» — рассказал он.

Билан отметил, что даже вдохновил музыканта Сергея Шнурова на стихотворение.

«Уже ради этого стоило так оконфузиться…» — подчеркнул певец.

Как сообщал «Рамблер», ранее жители Самары потребовали публичных извинений от властей за выступление Билана на Дне города. Горожане создали петицию, в которой рассказали, что певец «вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты».

Пользователи соцсети «ВКонтакте» пожаловались , что Билан «вытащил на сцену сердце с надписью „до встречи в Уфе“, сидел на месте и „залипал“. В соцсети опубликовали несколько видео с его выступления.

Билан признал, что выступал в Самаре в нетрезвом состоянии и принес извинения. Он заявил, что хочет организовать в Самаре открытый концерт, бесплатный и качественный. Концерт состоялся 29 сентября.

Билан также подарил городу сертификат на строительство инклюзивной детской площадки, где могут играть дети с особенностями развития, и сертификат для детской областной клиники на покупку двух мониторов пациента.

В беседе с Ургантом певец сказал, что это случай стал для него огромным уроком и показал, что такое „быть распятым на кресте“.