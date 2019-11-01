Внук Пугачевой рассказал, почему вернулся в Россию 

Внук знаменитой певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков получил образование в США, однако решил вернуться на родину «по личным причинам». Об этом он заявил в фильме «МУЗ-ТВ» «Династия».
Никита Пресняков, сын музыкантов Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, учился в киноакадемии и планировал остаться в США навсегда.
«Ох, ну это очень долгая история, почему я не остался в Штатах… На самом деле, я бы остался! А уехал по личным обстоятельствам. Вначале на время, но потом у меня появилась уже и своя группа, жена… Много чего, что держит меня здесь», — отметил Пресняков.
«Рамблер» писал, что Никита Пресняков в 2017 году женился на модели Алене Красновой. Супруги предпочитают много времени проводить вместе и путешествовать. Так, в апреле они побывали в Нью-Йорке, где прогулялись по Бруклинскому мосту и Центральному парку.