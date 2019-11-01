В команде Навки рассказали о состоянии Чернышева

По данным издания, недавно Пётр Чернышёв сыграл главную роль в ледовой постановке «Руслан и Людмила» в паре с Татьяной Навкой. Отмечается, что фигурист, несмотря на сложную ситуацию в семье, сдержал своё слово и вышел на лёд.

«Петр отрабатывает все концерты на льду. Настроение у него, скажем так, более-менее. Все понимают, какой у него стресс. Волноваться не надо никогда. Мы его лишний раз его не трогаем. Мы поддерживаем его», —отметил Разумовский.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Петр Чернышёв впервые после появления слухов о тяжелом заболевнии супруги вышел к журналистами. Речь идёт о пресс-конференции артистов ледового мюзикла «Руслан и Людмила». СМИ отметили, что фигурист отсутствовал почти все мероприятие, однако вышел в самом конце — для общего фото с коллегами. В результате журналистам не удалось задать ему ни одного вопроса.