Шнуров усомнился в чувствах Собчак к мужу 

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров признался, что не испытывает к телеведущей Ксении Собчак негативных эмоций, однако удивлен, что она «шлет поцелуйчики» ему, а не своему мужу. Об этом сообщает «СтарХит».
Как писал «Рамблер», ранее Собчак и Шнуров обменялись колкостями в рамках поэтического спора, который вели в Instagram. А 13 сентября стало известно, что Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.
Сам Шнуров признался, что не испытывает по отношению к телеведущий негативных эмоций и воспринимает все как шутку.
«Я всегда за скандал, если есть возможность не скандалить — обязательно скандальте. Мне это смешно. Понимаете, я вот люблю жену. Собчак, по идее, должна любить Богомолова, но почему-то шлет поцелуйчики мне. Странно», — заявил певец.
Лидер группы «Ленинград» также признался, что не хочет быть активным пользователем соцсетей.
«Из-за этого происходит некая психическая деформация. Ты начинаешь часто себя фотографировать, уделяешь очень много времени и внимания внешности. Мальчикам это не очень идет, девочкам классно», — уверен музыкант.