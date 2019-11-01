Шнуров усомнился в чувствах Собчак к мужу

Как писал «Рамблер», ранее Собчак и Шнуров обменялись колкостями в рамках поэтического спора, который вели в Instagram. А 13 сентября стало известно, что Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова

Сам Шнуров признался, что не испытывает по отношению к телеведущий негативных эмоций и воспринимает все как шутку.

«Я всегда за скандал, если есть возможность не скандалить — обязательно скандальте. Мне это смешно. Понимаете, я вот люблю жену. Собчак, по идее, должна любить Богомолова, но почему-то шлет поцелуйчики мне. Странно», — заявил певец.

Лидер группы «Ленинград» также признался, что не хочет быть активным пользователем соцсетей.