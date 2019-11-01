«Врачи не дают прогнозов»: дочь Успенской впала в депрессию

По словам певицы Любови Успенской, ее дочь перенесла уже четвертую операцию после полученной травмы и впала в депрессию. Об этом она рассказала «Собеседнику».

Как писал «Рамблер», дочь Любови Успенской — Татьяна упала с велосипеда и получила серьезные травмы, которые потребовали операций и длительной реабилитации.

«Сегодня ей сделали уже четвертую по счету операцию. Для этого специально приехал профессор из Лондона. Он сказал, что на восстановление после операции уйдет как минимум полтора месяца. Когда я уезжала из дома, Татьяна была после анестезии. Она очень нервничает, переживает из-за происходящего. Мы все надеемся на лучшее», — заявила певица.

По ее словам, «настроение у дочери не очень» и она вынуждена пока пожить в Москве, а потом, возможно, вернется на реабилитацию в Таиланд.

«В Таиланде климат очень хороший: много солнца, много витамина D. (…) Сейчас, конечно, очень сложный период, но я надеюсь, что он вскоре закончится. Я стараюсь окружить ее вниманием и заботой», — подчеркнула звезда.