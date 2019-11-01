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Дочь Успенской впала в депрессию после очередной операции 

Газета.Ru 7 часов назад
Дочь Успенской впала в депрессию после операции
Фото: Газета.Ru
Дочь певицы Любови Успенской была в четвертый раз прооперировали после аварии, в которую она попала в прошлом году в Коста-Рике.
Как рассказала Успенская, врачи пока не дают прогнозов в отношении Татьяны Плаксиной. Известно, что девушка впала в депрессию и ничего не ест. В Москву специально для операции приехал профессор из Лондона.
"Он сказал, что на восстановление после операции уйдет как минимум полтора месяца", — цитирует Успенскую "Собеседник".
Сейчас Татьяна живет в загородном особняке матери и мечтает вернуться в Таиланд, где жила в последнее время. "В Таиланде климат очень хороший, много солнца. Татьяна живет в шикарном месте", — рассказала певица.
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Теги:
Шоу-бизнес , Любовь Успенская ,