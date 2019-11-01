Джигурда рассказал о микроинсульте из-за шоу Малахова 

Актер Никита Джигурда заявил, что перенес микроинсульт, и связал ухудшение своего здоровья с обвинениями, прозвучавшими в программах Андрея Малахова. Об этом он рассказал на странице в Instagram.
«Я полностью оклемался после микроинсульта, связанного с лавиной фейковых обвинений со стороны малахОвщиков, восстановил своё кровяное давление и готов к бою на боксёрском ринге с Андрюшей МалахОвым», — написал актер (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
По его словам, сам Малахов заявлял, что «еле сдерживал руки» после выпуска «Пусть говорят» с участием Джигурды.
Актер заявил, что считает Малахова «инструментом циничного зла, профессионально замаскированного под добро».
Как сообщал «Рамблер», ранее Джигурда предложил Малахову выяснить отношения на ринге.
«Андрюша МалахОв для лохОв не извинился за свою грязную ложь в мой адрес и в адрес нашей семьи, я вызываю его на боксёрский ринг», — говорил актер.
Он пригрозил нокаутировать телеведущего за фейки в адрес «уважаемых женщин и мужчин».
Джигурда рассказывал, что после конфликта с командой Малахова его жена, фигуристка Мария Анисина потеряла ребенка. Также актер решил вступиться за актрис Наталью Рудову и Настасью Самбурскую, чьи имена прозвучали в программе Малахову, посвященной эскорту.