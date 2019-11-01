Джигурда рассказал о микроинсульте из-за шоу Малахова

«Я полностью оклемался после микроинсульта, связанного с лавиной фейковых обвинений со стороны малахОвщиков, восстановил своё кровяное давление и готов к бою на боксёрском ринге с Андрюшей МалахОвым», — написал актер (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По его словам, сам Малахов заявлял, что «еле сдерживал руки» после выпуска «Пусть говорят» с участием Джигурды.

Актер заявил, что считает Малахова «инструментом циничного зла, профессионально замаскированного под добро».

Как сообщал «Рамблер», ранее Джигурда предложил Малахову выяснить отношения на ринге.

«Андрюша МалахОв для лохОв не извинился за свою грязную ложь в мой адрес и в адрес нашей семьи, я вызываю его на боксёрский ринг», — говорил актер.

Он пригрозил нокаутировать телеведущего за фейки в адрес «уважаемых женщин и мужчин».