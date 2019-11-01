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Пугачеву атаковали журналисты 

Рамблер 54 минуты назад
Пугачеву атаковали журналисты
Фото: Instagram
Журналисты атаковали певицу Аллу Пугачеву на вокзале перед ее отъездом в Минск. Видео общения примадонны с представителями СМИ было выложено на фанатской странице Пугачевой в Instagram.
Согласно видеозаписи, журналисты окружили певицу, одетую в черную шляпку и черное длинное пальто, не давая ей пройти. Пугачевой задали вопрос, не волнуется ли она перед концертом, который должен состояться в Минске.
«Я чуть не умираю от страха!» — призналась подходящая к своему вагону звезда.
Как сообщал «Рамблер», сольный концерт Пугачевой состоится 2 ноября на 15-тысячной «Минск-арене». Ожидается, что певица покажет то же юбилейное шоу, что презентовала в Москве, в Кремлевском дворце.
Почти все билеты на концерт были раскуплены за два месяца, их стоимость составляла от 2 до 15,5 тысячи рублей. При этом на московское шоу примадонны билеты перекупщики продавали за 375 тысяч рублей. Столько они просили за первый ряд партера (места не в центре). Самый дешевый билет на шоу у официальных продавцов стоил три тысячи рублей.
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Теги:
Шоу-бизнес , Алла Пугачева , Минск
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