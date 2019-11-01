Пугачеву атаковали журналисты

Журналисты атаковали певицу Аллу Пугачеву на вокзале перед ее отъездом в Минск . Видео общения примадонны с представителями СМИ было выложено на фанатской странице Пугачевой в Instagram.

Согласно видеозаписи, журналисты окружили певицу, одетую в черную шляпку и черное длинное пальто, не давая ей пройти. Пугачевой задали вопрос, не волнуется ли она перед концертом, который должен состояться в Минске.

«Я чуть не умираю от страха!» — призналась подходящая к своему вагону звезда.

Как сообщал «Рамблер», сольный концерт Пугачевой состоится 2 ноября на 15-тысячной «Минск-арене». Ожидается, что певица покажет то же юбилейное шоу, что презентовала в Москве, в Кремлевском дворце.

Почти все билеты на концерт были раскуплены за два месяца, их стоимость составляла от 2 до 15,5 тысячи рублей. При этом на московское шоу примадонны билеты перекупщики продавали за 375 тысяч рублей. Столько они просили за первый ряд партера (места не в центре). Самый дешевый билет на шоу у официальных продавцов стоил три тысячи рублей.