Ани Лорак рассказала о ссорах с мужем при дочери

Певица Ани Лорак в интервью изданию ОК призналась , что для ее 8-летней дочери развод не стал сюрпризом. Артистка морально подготовила ребёнка к расставанию с отцом, при этом девочка не раз становилась свидетелем конфликтов родителей.

В январе, как ранее писал «Рамблер», суд расторг брак певицы Ани Лорак с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу . Причиной размолвки якобы стало появившееся в СМИ видео с Налчаджиоглу и киевлянкой Яной Беляевой, снятое в караоке-клубе. Ролик демонстрировал, как мужчина обнимает сидящую рядом девушку, трогает ее бедра и держит ее за руку.

По словам певицы, расставанию с супругом предшествовали множественные скандалы, которые происходили на глазах их общей дочери 8-летней Софии. При этом Лорак подчеркнула, что постаралась, чтобы развод принёс девочке минимум страданий.

«Я подготовила Софию… К тому же она была свидетелем наших сцен, выяснения отношений», — отметила артистка.

По данным издания, в настоящее время 41-летняя певица строит отношения с 26-летним саундтрек-продюсером компании BlackStar Егором Глебом. Ани Лорак отмечает, что нашла мужчину, который делает ее счастливой.