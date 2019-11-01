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Ани Лорак рассказала о ссорах с мужем при дочери 

Рамблер + ещё 5 9 часов назад
Ани Лорак рассказала о ссорах с мужем при дочери
Фото: РИА Новости
Певица Ани Лорак в интервью изданию ОК призналась, что для ее 8-летней дочери развод не стал сюрпризом. Артистка морально подготовила ребёнка к расставанию с отцом, при этом девочка не раз становилась свидетелем конфликтов родителей.
В январе, как ранее писал «Рамблер», суд расторг брак певицы Ани Лорак с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Причиной размолвки якобы стало появившееся в СМИ видео с Налчаджиоглу и киевлянкой Яной Беляевой, снятое в караоке-клубе. Ролик демонстрировал, как мужчина обнимает сидящую рядом девушку, трогает ее бедра и держит ее за руку.
По словам певицы, расставанию с супругом предшествовали множественные скандалы, которые происходили на глазах их общей дочери 8-летней Софии. При этом Лорак подчеркнула, что постаралась, чтобы развод принёс девочке минимум страданий.
«Я подготовила Софию… К тому же она была свидетелем наших сцен, выяснения отношений», — отметила артистка.
По данным издания, в настоящее время 41-летняя певица строит отношения с 26-летним саундтрек-продюсером компании BlackStar Егором Глебом. Ани Лорак отмечает, что нашла мужчину, который делает ее счастливой.
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Теги:
Шоу-бизнес , Мурат Налчаджиоглу
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