Любовь одна виновата: психолог о болезни Заворотнюк

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Психолог связал болезнь Заворотнюк с женщинами, чьи мужчины ушли к ней 

News.ru + ещё 4 44 минуты назад
Известный психолог, шаман и многолетний эксперт телеканала ТВ-3 Дардо Кусто назвал причину несчастий актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с агрессивной формой опухоли мозга — глиобластомой.
Муж Заворотнюк появился на публике
Он выразил уверенность, что на артистку идёт огромный поток негатива и осуждения от женщин, чьи мужчины ушли к ней. Кроме того, завистники навели на звезду порчу.
Кусто рассказал, что знаком с Заворотнюк более трёх лет. Они стали общаться после того, как она приняла участие в проекте шамана «Человек-невидимка» на канале ТВ-3.
По его словам, в 2015 году актриса даже прошла ритуал снятия сглаза, однако одного сеанса оказалось недостаточно.
Столкнулась она и с завистью, и с предательствами, но проблема не в этом.
Механизмы защиты не могут долго держать этот вытесненный конфликт. И он проявляется в виде тревоги, хронической усталости, а далее в очень серьёзных болезнях, — пояснил сайту KP.RU психолог-шаман.
Он также добавил, что Заворотнюк долгие годы держала в себе обиду, что и привело к болезни, с которой она сейчас борется.
Не случайно же медики говорят: все болезни от нервов, — заключил Кусто.
Ранее появилась информация, что медики ведут борьбу с атрофией мышц у парализованной знаменитости. Сотрудники подмосковного реабилитационного центра регулярно отправляют её в зал эрготерапии, чтобы не допустить глубокой комы. При этом в настоящее время нет никакого официального подтверждения диагноза, о котором сообщают СМИ.
Как писал News.ru, практикующий онколог заявил о необратимых процессах, происходящих в организме Заворотнюк. Медик рассказал, что с диагнозом «глиобластома» люди живут не более пяти лет даже при раннем выявлении болезни. При этом он подчеркнул, что пациент просто страдает, а не живёт полной жизнью.
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Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Дардо Кусто , Анастасия Заворотнюк
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