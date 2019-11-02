Любовь одна виновата: психолог о болезни Заворотнюк

Кусто рассказал, что знаком с Анастасией уже несколько лет. Первая их встреча произошла в программе «Человек-невидимка».

Уже тогда он понял, как трудно артистке справляться с огромным потоком негатива и осуждения. Было очень много женщин, которые, по разным причинам, сильно ее не любили.

Анастасия особо не рассказывала об обидах, конфликтах, все держала в себе.

«Это плохо. Если невытесненные, непроговоренные обида и боль долго копятся, то приводит, в том числе, к психосоматическим заболеваниям. Это может проявиться в виде давления, кожных болезней или более серьезных. Не случайно же медики говорят: все болезни от нервов», — цитирует психолога «Комсомольская правда».

Тогда, в 2015-м, Дардо даже провел с артисткой сеанс снятия порчи. Она сама решила, что это ей необходимо, такая помощь в формате бытовой психологии. Но было ясно, что одного сеанса недостаточно.

Заворотнюк переживала все проблемы в одиночку.

«Понимаете, есть актеры, которые становятся заложниками образа, имиджа… Принято считать, что «нянечка» веселая, беззаботная, поэтому и в глазах окружающих она хотела быть такой же», — объяснил Кусто.

Как сообщал «Рамблер», Заворотнюк не хочет посвящать общественность в свои проблемы со здоровьем. Ей, очевидно, будет гораздо проще сообщить по факту, что все хорошо, она со всем справилась.