Буланова выложила фото 17-летней давности

Татьяна Буланова на своей странице в Instagram опубликовала фото, которое было сделано 17 лет назад для обложки альбома, чем сильно порадовала своих друзей и поклонников.

Снимок появился в ленте 31 октября. На фотографии Буланова изображена в черно-красном коротком платье. При этом взгляд певицы выражает не то агрессию, не то дерзость. Эта фотография была использована для обложки альбома «Это игра».

«Настроение такое:))», — подписала фото Буланова.

На снимок отреагировали сотни подписчиков артистки, в том числе звезды шоу-бизнеса.

«Ааааа! Моя девочка! Дайте две!» — написала под постом бывшая солистка группы Reflex Ирина Нельсон (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).

«Крутая! Красотка!» — заявила юмористка Елена Воробей.

«Вы Прям круче Бритни Спирс», — сравнила пользовательница под ником mirovayay_kartina.

«Ох класс, у меня дома такой плакат весит», — отметил artem_yaya.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Татьяна Буланова заявила прессе, что устала жить с бывшим мужем Владиславою Радимовым под одной крышей. Спортсмен уже несколько лет после развода зарекается съехать из квартиры артистки, но всякий раз не выполняет обещание. Буланова подчеркнула, что уже давно не готовит Радимову еду, но вынуждена мыть за ним грязную посуду. Это ее «напрягает» и она не ждёт — не дождётся, «когда же он съедет».