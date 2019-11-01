«Врачи не дают прогнозов»: Дочь Плаксиной впала в депрессию

Дочь Успенской впала в депрессию после четвёртой операции на лице

Единственная дочь известной российской шансонье Любови Успенской после очередной операции по восстановлению челюсти впала в депрессию. В 2018 году Татьяна Плаксина упала с велосипеда в Коста-Рике , сломала челюсть в двух местах и лишилась пяти зубов.

Как рассказала Успенская, операция прошла в Москве . Это уже четвёртое хирургическое вмешательство за год.

"Специально приехал профессор из Лондона. Он сказал, что на восстановление после операции уйдёт как минимум полтора месяца", — рассказала певица.

Она также отметила, что врачи не дают никаких прогнозов, поэтому Татьяна впала в депрессию и почти ничего не ест. После выписки из больницы Успенская перевезла 31-летнюю дочь в свой подмосковный особняк.

"Пока она будет здесь. Ждём, когда все заживёт. Это очень непростой процесс", — цитирует артистку «Собеседник.Ru».

При этом сама Плаксина хочет поскорее вернуться в Таиланд, где она проживает в последнее время.

Ранее News.ru писал, что российские пользователи Twitter отреагировали на публикацию в британских СМИ статьи о певице Любови Успенской, в которой королева шансона поделилась интимными подробностями своей жизни. В отличие от британцев, россияне отказались читать материал. По мнению комментаторов, артистка сошла с ума и опозорилась «на весь белый свет».