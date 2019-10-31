Рудковская поругалась с Плющенко

Рудковская рассказала о конфликте с Плющенко

Известный продюсер Яна Рудковская призналась, что поссорилась со своим супругом Евгением Плющенко . По её словам, спортсмен сначала отказался участвовать в съёмках реалити-шоу «ЯнаСупер», назвав его фейком.

"Реалити нас поссорило, между нами был холодок. Но позже реалити нас сблизило", — отметила продюсер в интервью «Экспресс газете».

По её словам, фигурист, обидевшись, уехал вместе с их общим сыном Александром к матери в деревню. Она переживала и каждый день звонила супругу. Через некоторое время им удалось помириться.

Ранее News.ru писал, что сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко шестилетний Саша, который не перестаёт удивлять своими успехами в фигурном катании, не пойдёт в школу. В отличие от других детей его возраста, у него нет времени на посещение образовательного учреждения. Об этом сообщила мать мальчика продюсер Яна Рудковская. Отвечая на вопрос одной из своих подписчиц, она заметила, что Саша, вероятнее всего, будет заявлен в одну из школ просто для того, чтобы сдавать экзамены. Обучаться ребёнок будет дома с репетиторами.