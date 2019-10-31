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Рудковская рассказала о конфликте с Плющенко 

News.ru 1 час назад
Рудковская поругалась с Плющенко
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Известный продюсер Яна Рудковская призналась, что поссорилась со своим супругом Евгением Плющенко. По её словам, спортсмен сначала отказался участвовать в съёмках реалити-шоу «ЯнаСупер», назвав его фейком.
"Реалити нас поссорило, между нами был холодок. Но позже реалити нас сблизило", — отметила продюсер в интервью «Экспресс газете».
По её словам, фигурист, обидевшись, уехал вместе с их общим сыном Александром к матери в деревню. Она переживала и каждый день звонила супругу. Через некоторое время им удалось помириться.
Ранее News.ru писал, что сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко шестилетний Саша, который не перестаёт удивлять своими успехами в фигурном катании, не пойдёт в школу. В отличие от других детей его возраста, у него нет времени на посещение образовательного учреждения. Об этом сообщила мать мальчика продюсер Яна Рудковская. Отвечая на вопрос одной из своих подписчиц, она заметила, что Саша, вероятнее всего, будет заявлен в одну из школ просто для того, чтобы сдавать экзамены. Обучаться ребёнок будет дома с репетиторами.
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Комментарии4 
Теги:
Шоу-бизнес , Яна Рудковская , Евгений Плющенко
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