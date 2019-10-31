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Аржаковской закрыли дорогу в Голливуд из-за долгов 

Рамблер 8 часов назад
Аржаковской закрыли дорогу в Голливуд из-за долгов
Фото: vk.com/Софья Аржаковская
Балерине и актрисе Софье Аржаковской запрещен выезд из России в связи со стомиллионным долгом за дом. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».
По данным издания, за жилье площадью 900 квадратных метров и стоимостью 200 млн рублей в Одинцовском районе Подмосковья артистка обещала продавцу рассчитаться частями. Однако Аржаковская выплачивала долг нестабильно, с опозданиями.
Когда осталось выплатить около 50 миллионов рублей, балерина заявила, что дом не очень хороший и отказалась за него платить. После чего продавец Василий Макаров подал в Гагаринский районный суд Москвы и выиграл дело.
Со всеми издержками, пеней и процентами долг Аржаковской вырос до 100 млн рублей, ей был запрещен выезд из России, а к ее мужу — депутату Госдумы, не декларировавшему имущество супруги, возникли вопросы, отмечается в статье.
В карточке дела на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы отмечается, что принято решение взыскать с Аржаковской в пользу Макарова «задолженность в сумме 59 000 000 рублей, проценты в размере 3 000 000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в сумме 60 000 000 рублей».
«Рамблер» писал, что Софья Аржаковская стала первой россиянкой, завоевавшей титул «Миссис мира». Она также сыграла в фильмах «Храброе сердце Ирены Сендлер» (The Courageous Heart of Irena Sandler), «Лигейя Эдгара Аллана По» (Edgar Allan Poe’s Ligeia) и «Тени в раю» (Shadows in Paradise).
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Теги:
Шоу-бизнес , Софья Аржаковская , Василий Макаров , Госдума , Голливуд , Московская область
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