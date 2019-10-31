Интимные снимки в прессу: Чехова пожаловалась на неудачный роман

Телеведущая Анфиса Чехова ходе блиц-опроса, устроенного журналистами Stahit рассказала о бойфренде-шантажисте, попадании Серея Лазарева в «чёрный список» ее страницы в Instagram, а также надоедливом сексе соседей.

На вопрос, шантажировали ли ее когда-нибудь, Чехова ответила, что ее бывший молодой человек пытался повлиять на неё с помощью ее откровенных снимков.

«В молодости один горе-бойфренд хотел отправить мои интимные снимки в прессу», — заявила звезда.

При этом телеведущая отметила, что недавно хакеры взломали ее телефон и грозились опубликовать переписки, однако, так как номер был не основной, опасности в этом Чехова не увидела, заявив шантажистам, что ей «нечего скрывать».

Также артистка рассказала, как певец Сергей Лазарев оказался в «чёрном списке» в ее аккаунте в Instagram.

«Заметила, что не отображается страничка Ченнинга Татума. Подумала, что случайно занесла его в черный список, и полезла проверять. А обнаружила… Сергея Лазарева! Не знаю, как он там оказался. Сразу подписалась обратно», — призналась телеведущая.

Кроме того, Анфиса Чехова рассказала, что может послужить поводом для разборок с соседями. Оказалось, что звезда не выносит оргий за стеной.

«Дома тонкая стена между моей спальней и комнатой соседей. Квартиру там сдают, и жильцы часто меняются. Если новая пара проводит бурную ночь, я все слышу. Иногда даже приходится стучать», — отметила ведущая.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Анфиса Чехова на протяжении 10 лет вынужден а доказывать, что «она — не говорящая грудь». По словам телеведущей, программный продюсер ТНТ предупреждал ее, что образ ведущей шоу «Секс с Анфисой Чеховой» может стать «клеймом» на всю жизнь. Чехова не испугалась, но продюсер оказался прав. По ее словам, после закрытия шоу она стала отказываться от съемок в проектах, которые подразумевают разговоры о сексе, однако долгое время ей предлагали лишь подобные. Ведущая призналась, что «это мука».