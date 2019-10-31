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«Королева хайпа»: Садальский ополчился на Малышеву 

Рамблер 8 часов назад
«Королева хайпа»: Садальский ополчился на Малышеву
Фото: РИА Новости
Станислав Садальский назвал Елену Малышеву «королевой хайпа», после того как ведущая программы «Жить здорово!» выложила в соцсети запись визита врачей, которых вызвала на дом. Актёр выложил критический пост на своей странице в Instagram.
Как сообщал «Рамблер», ранее Малышева рассказала в Instagram, что ее артериальное давление поднялось до очень высоких цифр и она вызвала скорую, опасаясь инсульта. Телеведущая отметила, что сдала все необходимые анализы и результаты оказались в норме. Малышева и ее врач пришли к выводу, что повышение давления было связано с очень сильной головной болью.
Садальский отметил, что владелица дорогой клиники в столице Елена Малышева «предпочла поправлять здоровье в государственной Боткинской больнице». При этом актёр подчеркнул, что телеведущая в момент визита врачей «скорой» успела снять «познавательный ролик о том, как вести себя, если у вас случился гипертонический криз».
«Королева хайпа на 1 канале, Елена Малышева может посоревноваться с Бари Алибасовым, который снимал визит врачей неотложки после отравления «Кротом» на смартфон», — написал Садальский (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Артист также добавил, что любит Малышеву за ее рассказы о сроке годности таблеток. По его словам, медик уверяет, что просроченные лекарства можно употреблять, поскольку «фармакотерапии надо зарабатывать, а таблетки на самом деле хранятся дольше указанного срока».
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Теги:
Шоу-бизнес , Соцсети , Елена Малышева , Станислав Садальский
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