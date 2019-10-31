Резник обратился в полицию из-за хулиганов

Поэт-песенник Илья Резник написал заявление в полицию на хулиганов, которые громко и нецензурно ругались у ворот дома, который он снимает в подмосковном поселке. Из-за инцидента 81-летнему поэту стало плохо, заявила «Комсомольской правде» жена Ильи Резника Ирина.

По словам Ирины, ночью 19 октября их разбудил громкий шум и крики. Вокруг участка поэта в поселок Таганьково на Рублёвке несколько кругов сделала машина с шумной компанией. После чего из нее вышли несколько мужчин, которые стали громко кричать матом.

«Илья вышел на балкончик, увидел в темноте несколько человек, они орали, потом прыгнули в машину и уехали. Он собирался спуститься на улицу, но не успел. Илья вернулся и рассказал, какими словами они кричали. Это просто ужас! Это непечатные выражения», — рассказала жена поэта.

Она также отметила, что из-за инцидента Резник «разнервничался так, что у него заболело сердце».

«Мы утром поехали на репетицию, потом позвонили хозяину дома и написали заявление в полицию. Мы сейчас в командировке, поэтому не знаем, нашли там кого-то или нет, но номер машины на пункте охраны записали, по всему посёлку стоят камеры, установить, кто это, будет не сложно», — подчеркнула Ирина.