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«Оказалась на краю пропасти»: бывшая жена о разводе со Светлаковым 

Рамблер 9 часов назад
Бывшая жена рассказала о разводе со Светлаковым
Фото: РИА Новости
Экс-жена комика Сергея Светлакова Юлия рассказала, что отношения с шоуменом поставили ее «на край пропасти». Об этом сообщает «СтарХит».
По данным издания, откровенно о своем разводе с юмористом Юлия высказалась в соцсетях.
«Я об этом никогда не писала, потому что это было слишком личным, внутренние правила не позволяли мне этого сделать. Я оказалась на краю пропасти и перед выбором: прыгнуть в эту пропасть или отойти и жить прежней жизнью, не последовав за своим желанием что-то изменить. И я выбрала первое», — цитирует издание слова Юлии.
По словам бывшей жены комика, несколько лет после развода были особенно сложными, однако ей удалось добиться перемен в своей жизни. Свою запись она сопроводила коллажем из двух фотографий, на одной из которых Юлия снята во время брака со Светлаковым, на другой — после развода. При этом пользователи соцсети отметили, что Юлия сильно похудела после развода, отмечает издание.
«Кто-то выбирает разные способы прийти к себе настоящему, я же выбрала психотерапию, в которую искренне верю и которую выбрала в качестве своей дальнейшей профессии. Сейчас я прохожу обучение и уже работаю в рамках психологического консультирования», — рассказала она.
«Рамблер» писал, что Сергея и Юлия Светлаковы развелись в 2012 году, но сохранили хорошие отношения ради общей дочери. В 2013 году комик женился на Антонине Чеботарёвой.
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Теги:
Шоу-бизнес , Сергей Светлаков
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