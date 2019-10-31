Фадеев критически высказался о певице Наргиз

Продюсер и композитор Максим Фадеев заявил, что никогда не хотел работать с певицей Наргиз Закировой. Причиной тому были её возраст и эпатажный образ.

В интервью порталу Super Фадеев сообщил, что старался обеспечить Наргиз репертуаром, но в итоге сотрудничество не сложилось.

Она всегда была караоке-певица. Всегда караоке-артистка. Она пела в ресторанах, — сказал Фадеев.

При этом продюсер подчеркнул, что не обижается на певицу после разрыва деловых отношений и называет все высказывания в свой адрес «дешёвым хайпом».

Контракт с Наргиз Закировой Фадеев разорвал летом. Согласно условиям договора, она не имеет права исполнять песни, написанные композитором.

Ранее News.ru сообщал, что продюсерский центр Фадеева MALFA прекратил сотрудничество со всеми исполнителями. Лейбл ждёт переформатирование.