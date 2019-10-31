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Ургант предсказал появление предателя аль-Багдади в шоу Малахова 

Lenta.ru 11 часов назад
Ургант предрек появление предателя аль-Багдади у Малахова
Фото: кадр видео
Телеведущий Иван Ургант высмеял помощника главы «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, который может получить за его ликвидацию 25 миллионов долларов. Выпуск шоу «Вечерний Ургант» доступен на YouTube.
Ургант заявил, что теперь этого человека будут искать его «коллеги».
«Представляете, у него 25 миллионов долларов. Гораздо опаснее, что его уже ищет Виктория Боня», — заметил ведущий.
Шоумен отметил, что знает, где вскоре появится новоявленный богач.
«А что его искать-то? Чего его искать? Завтра смотрите его у Андрея Малахова, второй выпуск программы на тему "Рынок шкур"», — заявил Ургант.
Ранее «Исламское государство» подтвердило данные о гибели своего лидера. В спецоперации был задействован спецназ США. Разоблачительное шоу Малахова, упомянутое Ургантом, было посвящено девушкам-блогершам, оказывающим интимные услуги за деньги, и спровоцировало скандал.
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Теги:
Шоу-бизнес , Виктория Боня , Иван Ургант , Андрей Малахов , Абу Бакр аль-Багдади , Исламское государство
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