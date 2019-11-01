Семья Заворотнюк не выходит на связь

Семья Анастасии Заворотнюк не выходит на связь в течение недели, сообщает «Телепрограмма».

В августе, как сообщал «Рамблер», стало известно, что актриса может быть больна раком головного мозга. В первой половине октября в инстаграме появился аккаунт под названием «Поддержка Анастасии Заворотнюк». Сейчас на него подписаны 63,7 тысячи человек. Его авторы среди прочего опровергают некоторые сведения о здоровье актрисы, которые публикуют СМИ.

«Многие уверены, что ее (страницу. — Прим. ред.) ведет дочка знаменитости (Анна. — Прим. ред.)», — отмечает «Телепрограмма».

Между тем новых постов «Поддержка Заворотнюк» не делает уже неделю. Последний посвящен встречам актрисы с тяжелобольными дети — те мечтали об этом, и «терапия положительными эмоциями действительно давала свои результаты».

Тем временем Анна Заворотнюк последнюю публикацию в личном инстаграме сделала три дня назад. Она представляет собой два ее черно-белых фото на фоне дороги, невысокого забора и редких деревьев. В подписи к снимкам — лишь эмодзи в виде кинопленки.