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Родные Заворотнюк шесть дней не выходят на связь 

Teleprogramma.pro 7 часов назад
Родные Заворотнюк почти неделю не выходят на связь
Фото: globallookpress.com
В начале сентября в прессу просочились тревожные слухи, что Анастасия Заворотнюк попала в больницу. Первое время не было никакой информации от представителей актрисы или ее семьи о состоянии главной «няни» страны. Позже друзья знаменитости признались, что у девушки был диагностирован рак мозга. Она прошла лечение в Европе, но оно не дало нужных результатов. В итоге по возвращению в Россию ей стало хуже, поэтому артистку госпитализировали.
Почти месяц поклонники ужасались, когда поступали сообщения об ухудшении состояния Заворотнюк. Дошло до того, что старшая наследница актрисы Анна Прервала молчание. Она сначала опровергла слухи о том, что Андрей Малахов предложил ей баснословный гонорар за участие в его шоу, а потом в Инстаграм появилась страничка в поддержку Анастасии. Многие уверены, что ее ведет дочка знаменитости. Там регулярно появлялись опровержения информации, которая поступала в СМИ.
Однако уже шесть дней аккаунт не обновлялся. Близкие актрисы снова хранят тревожное молчание. Это обеспокоило поклонников Заворотнюк. Последний пост был посвящен тому, как актриса в свое время помогала больным детям. Порой одна ее поддержка давала им сил бороться с недугом. Теперь многие из них выросли и присылают семье звезды весточки с пожеланиями о выздоровлении.
Добавим, что по некоторым данным, Анастасия находится в реабилитационном центре на Рублевке в палате класса люкс, которая обходится ее родным дорого — около 100 тысяч рублей сутки. А накануне знакомые актрисы рассказали, что на фоне стресса мама девушки 76-летняя Валентина Борисовна стала терять слух. Возможно, семья Заворотнюк решила вновь хранить молчание, чтобы поберечь нервы близких. Каждый из них переживает не только за актрису, но и ее младшую дочку Милу, которой недавно исполнился годик. Ребенку очень не хватает материнской заботы.
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Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Андрей Малахов
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