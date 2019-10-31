Мужа Заворотнюк завалили штрафами за превышение скорости

Так, женщина является владелицей спорткара Porsche Panamera 4S, на котором ездила сама Анастасия и ее супруг Петр Чернышев

Как выяснило издание, и Заворотнюк, и Чернышев были дисциплинированными водителями, но с декабря 2018 года Валентина Борисовна получила 22 штрафа за неправильную парковку, превышение скорости и невнимательность к дорожным знакам.

СМИ обратили внимание, что четыре штрафа были выписаны в один день, 13 июля. Предположительно, перед этим Анастасия Заворотнюк вернулась из заграничной клиники, лечение в которой не дало результатов.

Один из знакомых семьи предположил, что 13 июля супруг Заворотнюк Петр Чернышев ездил по Москве в поисках высококлассных специалистов, которые не отказались бы взять на лечение его жену.

«Да, конечно, и ездил, и консультировался, и выбирал долго. Понятно, что переживал. Поэтому неудивительно, что где-то мог и превысить скорость — это такие мелочи, когда речь идёт о здоровье близкого человека», — сказал собеседник «КП».

При этом он отметил, что Чернышев аккуратно водит еще со времен, когда он жил в США, где за нарушение правил дорожного движения строго наказывают.

По данным издания, всего семья Заворотнюк должна оплатить штрафов на сумму 9 тысяч рублей.