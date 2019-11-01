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Джигурда пообещал «нокаутировать» Малахова 

РИА Новости + ещё 2
Джигурда пообещал «нокаутировать» Малахова
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Актер Никита Джигурда вызвал телеведущего Андрея Малахова на боксерский поединок. Соответствующую запись он опубликовал в своем Instagram.
"Никита Джигурда вызывает Андрея Малахова на боксерский ринг, как на дуэль!" — написал актер.
Причиной подобного поступка, как утверждает Джигурда, стало то, что Малахов не принес извинений бывшей жене актера Марине Анисиной, которую телеведущий якобы оскорблял в эфирах своих шоу.
При этом он пообещал "нокаутировать" Малахова за его "подлости и фейки в адрес уважаемых женщин и мужчин".
В сентябре вокруг Малахова разразился скандал из-за его высказываний, прозвучавших в передаче "Прямой эфир". Телеведущий предположил, что гражданин Киргизии мог подстроить аварию, в результате которой погиб сын миллиардера Владимира Маругова.
Это вызвало шквал негодования в киргизских социальных сетях, пользователи потребовали от журналиста извинений. Малахов, комментируя инцидент, выразил сожаление, что его слова неправильно поняли.
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Теги:
Шоу-бизнес , Никита Джигурда , Андрей Малахов , Марина Анисина , Владимир Маругов
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