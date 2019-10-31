Новиков вспомнил о попытках спасти Листьева и Круга

«Дословно цитирую, что я ему (Михаилу Кругу) сказал: «Пока у тебя будет меньше, чем у них — ты будешь для них замечательным парнем-певцом Мишей Кругом. Но как только у тебя появится то, чего у них нет или больше, чем у них есть — всегда найдется отморозок, который захочет это отнять у тебя, а если не получится отнять — то просто убить», — заявил Новиков.

Шансонье отметил, что Круг не отреагировал его на предостережение, так же как в свое время Владислав Листьев.

По словам Новикова, однажды Листьев рассказал ему о том, как заставил всех рекламодателей заключить новые контракты по новым расценкам. В ответ шансонье заявил, что из-за денег Листьева «застрелят сразу, как бабочку».

Певец Михаил Круг был застрелен в 2002 году, преступление было раскрыто в 2019 году. Телеведущий и генеральный директор ОРТ Владислав Листьев был убит в 1995 году, преступление до сих пор остается нераскрытым.