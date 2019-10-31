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Новиков вспомнил о попытках спасти Листьева и Круга 

Рамблер 13 минут назад
Шансонье Александр Новиков заявил, что предупреждал Михаила Круга и Владислава Листьева о том, как и за что их убьют. Об этом он рассказал в интервью главному редактору «Аргументов и Фактов» Андрею Угланову для его Youtube-шоу «За углом».
Убийца рассказал о последних часах жизни Михаила Круга
«Дословно цитирую, что я ему (Михаилу Кругу) сказал: «Пока у тебя будет меньше, чем у них — ты будешь для них замечательным парнем-певцом Мишей Кругом. Но как только у тебя появится то, чего у них нет или больше, чем у них есть — всегда найдется отморозок, который захочет это отнять у тебя, а если не получится отнять — то просто убить», — заявил Новиков.
Шансонье отметил, что Круг не отреагировал его на предостережение, так же как в свое время Владислав Листьев.
По словам Новикова, однажды Листьев рассказал ему о том, как заставил всех рекламодателей заключить новые контракты по новым расценкам. В ответ шансонье заявил, что из-за денег Листьева «застрелят сразу, как бабочку».
Певец Михаил Круг был застрелен в 2002 году, преступление было раскрыто в 2019 году. Телеведущий и генеральный директор ОРТ Владислав Листьев был убит в 1995 году, преступление до сих пор остается нераскрытым.
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Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Михаил Круг , Александр Новиков , Владислав Листьев , Первый канал , Аргументы и Факты
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