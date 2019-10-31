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Фадеев сравнил певцов с животными 

Рамблер + ещё 1 14 часов назад
Фадеев сравнил певцов с животными
Фото: Instagram
Музыкант и продюсер Максим Фадеев сравнил певцов с животными, пишет «Лента.ру».
В интервью Youtube-каналу Super Фадеев заявил, что единственное умение артистов — пение. При этом, «чтобы казаться больше», артисты украшают себя теми или иными способами.
«Ну, кто-то себя разукрашивает татуировками, кто-то себе лепит что-то на лицо, кто-то надевает что-то, чтобы казаться больше. Как животные себя ведут — птица распускает хвост, чтобы показаться более красивой. Это инстинкты», — сказал продюсер.
Фадеев назвал свою бывшую подопечную Наргиз Закирову караоке-певицей и заявил, что за пять лет работы с ней потерял 16 млн рублей.
Продюсер также высказался о другой своей подопечной — бывшей солистке группы Serebro Ольге Серябкиной, которая сейчас выступает под псевдонимом Molly.
Он заявил, что между ними нет отношений, и что Серябкина ушла в свободное плавание. При этом Фадеев подчеркнул, что подарил ей все старые песни Serebro и Molly.
Как ранее сообщал «Рамблер», 30 октября Максим Фадеев уволил всех артистов своего лейбла и отдал им права на исполняемые ими песни за исключением двух артистов, с которыми ведутся судебные споры. Он объяснил, что хочет реструктурировать свой лейбл и сделать его эксклюзивным, маленьким и «очень дорогим».
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Теги:
Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Наргиз Закирова , Lenta.ru
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