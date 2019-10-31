Известная певица и её команда пропали в Москве

Румынская певица Елена Александра Апостоляну, известная как INNA, пропала в Москве со своей командой после того, как поселилась в гостинице.
Девушка прилетела из Бухареста в столицу и собиралась поехать в Санкт-Петербург к другу, однако перестала выходить на связь, сообщает агентство «Москва».
Позже знакомый певицы обратился в полицию. По его словам, INNA очень доверчива, поэтому её могли опоить и ограбить.
Пропала вся её компания, с которой она приехала в Москву. Она, охранник-водитель (мексиканец), личный психолог-косметолог (девушка и парень, если не ошибаюсь), музыкант на ударных установках из её музыкальной группы, — рассказал друг артистки.
В настоящее время столичная полиция проводит проверку по факту исчезновения румынки.
Как писал News.ru, в сентябре пропала 14-летняя теннисистка Эрика Кварчия из Абхазии, прилетевшая в Москву. Позже сотрудники правоохранительных органов нашли несовершеннолетнюю и доставили родителям.