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Известная румынская певица и её команда пропали в Москве 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Известная певица и её команда пропали в Москве
Фото: Instagram
Румынская певица Елена Александра Апостоляну, известная как INNA, пропала в Москве со своей командой после того, как поселилась в гостинице.
Девушка прилетела из Бухареста в столицу и собиралась поехать в Санкт-Петербург к другу, однако перестала выходить на связь, сообщает агентство «Москва».
Позже знакомый певицы обратился в полицию. По его словам, INNA очень доверчива, поэтому её могли опоить и ограбить.
Пропала вся её компания, с которой она приехала в Москву. Она, охранник-водитель (мексиканец), личный психолог-косметолог (девушка и парень, если не ошибаюсь), музыкант на ударных установках из её музыкальной группы, — рассказал друг артистки.
В настоящее время столичная полиция проводит проверку по факту исчезновения румынки.
Как писал News.ru, в сентябре пропала 14-летняя теннисистка Эрика Кварчия из Абхазии, прилетевшая в Москву. Позже сотрудники правоохранительных органов нашли несовершеннолетнюю и доставили родителям.
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Теги:
Шоу-бизнес , МВД , АГН "Москва" , Бухарест , Москва , Санкт-Петербург
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