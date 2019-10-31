«Королева хайпа»: Садальский набросился на Малышеву

«Владелица дорогущей клиники предпочла поправлять здоровье в государственной Боткинской больнице. Королева хайпа на 1 канале», — написал Садальский в Instagram.

По словам артиста, телеведущая может посоревноваться с Бари Алибасовым, который снимал на видео визит врачей после отравления «Кротом».

«И Малышева не подкачала: она тоже сняла на видео медиков скорой помощи, которых вызвала на дом, а потом выложила у себя в инстаграме «познавательный» видеоролик о том, как вести себя, если у вас случился гипертонический криз», — отметил Садальский.

Он также назвал «сказками» заявление Малышевой о том, что можно принимать таблетки с истекшим сроком годности.

Как ранее сообщал «Рамблер», 23 октября ведущая программы «Жить здорово» сообщила подписчикам в Instagram, что у нее резко повысилось давление. Телеведущая вызвала скорую помощь, которая доставила ее в Боткинскую больницу. По дороге в больницу Малышева опубликовала несколько видео в «сториз».