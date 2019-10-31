«У нас полстраны бухает»: Волочкова об алкоголизме

Анастасия Волочкова в беседе с журналистами «Комсомольской правды» ответила на обвинения пользователей Instagram в алкоголизме. Подписчиков возмутило фото танцовщицы, на котором он изображена с бокалом вина в руках.

Снимок Волочковой с алкоголем вызвал бурю негодования. Хейтеры обрушились на балерину с критикой, попутно назвав её «алкоголичкой». Танцовщица отреагировала на обвинения, отметив, что «имеет право дома вечером выпить бокал вина».

«У нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом вина сразу алкоголик», — выразила недоумение артистка.

По ее словам, в России нередко способность говорить правду в лицо или веселиться списывают на увлечение спиртными напитками. Однако, балерина уверяет, что это не ее случай.

«А веселиться без вина разве невозможно? Невозможно жить в позитиве, как это делаю я? Постоянно! Я всегда на позитиве», — подчеркнула звезда.

Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи Instagram обрушились с критикой на Волочкову, которая решила похвастаться перед поклонниками фигурой после похудения. Подписчики звезды не оценили внешний вид балерины, заявив в комментариях, что она стала похожа на мужчину-бодибилдера. Некоторые отметили, как постарела Волочкова, что, по их словам, доказывает обвисшая после похудения кожа на теле. В результате балерина закрыла комментарии к публикации.