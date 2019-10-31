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Ким Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи на 10 миллионов долларов 

Teleprogramma.pro + ещё 3 14 часов назад
Кардашьян засудит разработчиков приложения для селфи
Фото: globallookpress.com
Ким Кардашьян засудит разработчиков онлайн-приложения для селфи за незаконное использование ее фото. За нанесенный ей моральный ущерб модель намерена получить 10 миллионов долларов — именно столько, по словам Кардашьян, стоит нарушение ее авторских прав.
TMZ отмечает, что владельцы приложения iHandy без спроса взяли снимок Кардашьян 2017 года и начали продвигать с помощью него услуги ретуши кадров. Пользователям обещали несколько вариантов нового макияжа и добавление необычных эффектов. Когда же Кардашьян выдвинула свои претензии, создатели IHandy внезапно заявили, что не знали, кто именно изображен на фото.
Адвокат Кардашьян отметил, что перед тем, как официально зарегистрировать иск, IHandy даже угрожали Кардашьян и требовали, чтобы она не подавала на них в суд, иначе они «найдут ее». Сейчас IT-разработчикам предстоит расплатиться с моделью.
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Теги:
Шоу-бизнес , Ким Кардашьян
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