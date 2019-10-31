Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лопырева пожаловалась на падение в аэропорту 

Рамблер + ещё 3 14 часов назад
Лопырева пожаловалась на падение в аэропорту
Фото: Instagram
Модель Виктория Лопырева рассказала в своем Instagram, что спешила на рейс и так неловко упала, что ей пришлось обратиться за помощью к врачам.
Своей травме модель и телеведущая посвятила несколько постов в соцсети. По словам звезды, сначала она обнаружила, что нет верных билетов, а затем, спеша на рейс в Дубай, получила травму.
«Вбегая в аэропорт, я так навернулась, что пришлось звонить главному врачу нашей сборной @teamrussia и описывать симптомы ушиба, чтобы убедиться, что перелома все -таки нет и на Евро 2020 я ещё сыграю», — рассказала поклонникам Лопырева (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).
Она также добавила, что сотрудники аэропорта оказали ей помощь, и поблагодарила экипаж за поддержку.
Позднее Лопырева порадовала своих поклонников тем, что «перелом не обнаружен».
«Бриллианты, правда, тоже. Черт, побери! Хорршо, я захватила с собой свои» — иронично отметила Лопырева, вспомнив знаменитый фильм «Бриллиантовая рука».
«Рамблер» писал, что ранее Виктория Лопырева призналась, что делала пластические операции, в частности ринопластику. По словам модели, на хирургическое вмешательство она решилась по медицинским соображениям, так как не могла нормально дышать после травмы.
Видео дня. Женщина увидела могильную плиту отца на полу ТЦ
Комментарии 
Теги:
Шоу-бизнес , Виктория Лопырева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам предложили не платить за коммуналку
Россиянам предложили не платить за коммуналку 61
Снова виновна: На РФ накинулись из-за ЧП в Чили
Снова виновна: На РФ накинулись из-за ЧП в Чили 531
Россия перейдет на «новый» хлеб
Россия перейдет на «новый» хлеб 25
Десятки гильз и тело: об убийстве экс-мэра Киселевска
Десятки гильз и тело: об убийстве экс-мэра Киселевска 2
Тревожный знак: Человечество предупредили об опасности
Тревожный знак: Человечество предупредили об опасности
Видео
Как жизнь в России изменится в ноябре
02:15
Как жизнь в России изменится в ноябре
Общество Другое
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
00:30
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
Криминал Происшествия
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
00:39
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
Армия
Мать убитого в детсаду мальчика: воспитатели пили чай
00:33
Мать убитого в детсаду мальчика: воспитатели пили чай
Происшествия Криминал
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
00:33
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
Происшествия Статьи
США предложили напасть на Крым и Дальний Восток
04:48
США предложили напасть на Крым и Дальний Восток
Армия Азия
Путин нашел нового носителя гиперзвуковых ракет
09:20
Путин нашел нового носителя гиперзвуковых ракет
Армия
«Чтобы заклинание сбылось»: зверское убийство в детском саду
00:33
«Чтобы заклинание сбылось»: зверское убийство в детском саду
Происшествия Статьи
Новиков вспомнил о попытках спасти Листьева и Круга
05:12
Новиков вспомнил о попытках спасти Листьева и Круга
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение