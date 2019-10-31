Лопырева пожаловалась на падение в аэропорту

Модель Виктория Лопырева рассказала в своем Instagram, что спешила на рейс и так неловко упала, что ей пришлось обратиться за помощью к врачам.

Своей травме модель и телеведущая посвятила несколько постов в соцсети. По словам звезды, сначала она обнаружила, что нет верных билетов, а затем, спеша на рейс в Дубай, получила травму.

«Вбегая в аэропорт, я так навернулась, что пришлось звонить главному врачу нашей сборной @teamrussia и описывать симптомы ушиба, чтобы убедиться, что перелома все -таки нет и на Евро 2020 я ещё сыграю», — рассказала поклонникам Лопырева (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

Она также добавила, что сотрудники аэропорта оказали ей помощь, и поблагодарила экипаж за поддержку.

Позднее Лопырева порадовала своих поклонников тем, что «перелом не обнаружен».

«Бриллианты, правда, тоже. Черт, побери! Хорршо, я захватила с собой свои» — иронично отметила Лопырева, вспомнив знаменитый фильм «Бриллиантовая рука».

«Рамблер» писал, что ранее Виктория Лопырева призналась, что делала пластические операции, в частности ринопластику. По словам модели, на хирургическое вмешательство она решилась по медицинским соображениям, так как не могла нормально дышать после травмы.