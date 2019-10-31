Оливер Стоун назвал Путина силой

Оливер Стоун назвал Путина стабилизирующей силой на Ближнем Востоке

Президент России является "стабилизирующей силой" на Ближнем Востоке, заявил американский режиссер и сценарист Оливер Стоун

Стоун стал "секретным" гостем в программе международного инвестиционного форума Future Investment Initiative, который проходит в Саудовской Аравии . Стоун снял документальный фильм о президенте России Владимире Путине

"Я восхищаюсь тем, что он (Путин — ред.) делает, его стабильным курсом. Он у власти 19 лет, он сила, стабилизирующая сила на Ближнем Востоке, в Сирии".

Стоун также отметил, что российский лидер с уважением относится к суверенитету государств.