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Оливер Стоун назвал Путина стабилизирующей силой на Ближнем Востоке 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Оливер Стоун назвал Путина силой
Фото: © Showtime/Komandir
Президент России является "стабилизирующей силой" на Ближнем Востоке, заявил американский режиссер и сценарист Оливер Стоун.
Стоун стал "секретным" гостем в программе международного инвестиционного форума Future Investment Initiative, который проходит в Саудовской Аравии. Стоун снял документальный фильм о президенте России Владимире Путине.
"Я восхищаюсь тем, что он (Путин — ред.) делает, его стабильным курсом. Он у власти 19 лет, он сила, стабилизирующая сила на Ближнем Востоке, в Сирии".
Стоун также отметил, что российский лидер с уважением относится к суверенитету государств.
"США работают сверхурочно, чтобы дестабилизировать Ближний Восток и другие регионы. Кажется, что США распространяют проблемы повсюду, делают милитаризацию большой проблемой, ведут войны… такой вид сумасшествия ведет мир к хаосу", — добавил режиссер.
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Теги:
Шоу-бизнес , Политика , Оливер Стоун , Владимир Путин , Саудовская Аравия
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