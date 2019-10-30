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Тессу Вайолет расстроили выкрики «Русские, вперёд» 

Рамблер 14 минут назад
Тессу Вайолет расстроили выкрики «Русские, вперёд»
Фото: Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Американская певица Тесса Вайолет расстроилась из-за выкриков «русские, вперед!» на московском концерте.
После выступления Вайолет сообщила в твиттере, что московское шоу вызвало у нее смешанные чувства.
«С одной стороны, милые лица фанатов, которые любят искусство и музыку и рады спеть песни вместе. С другой — русский эквивалент MAGA (Make America Great Again, слоган президента США Дональда Трампа), который использовал мои образ и песню в качестве символа своего движения», — написала певица.
Фанаты Вайолет скандировали фразу «русские, вперед!» во время песни Crush. Как отмечает News.ru, в клипе на эту песню певица одета в цвета имперского флага, а на толстовке написано «Мишка».
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Теги:
Шоу-бизнес , Дональд Трамп
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