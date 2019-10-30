Тессу Вайолет расстроили выкрики «Русские, вперёд»

Американская певица Тесса Вайолет расстроилась из-за выкриков «русские, вперед!» на московском концерте.

После выступления Вайолет сообщила в твиттере, что московское шоу вызвало у нее смешанные чувства.

«С одной стороны, милые лица фанатов, которые любят искусство и музыку и рады спеть песни вместе. С другой — русский эквивалент MAGA (Make America Great Again, слоган президента США Дональда Трампа), который использовал мои образ и песню в качестве символа своего движения», — написала певица.

mixed feelings about the show tonight. In the front: the sweet faces of fans who love art and music, celebrating the communal experiance of singing songs together. My sweet peas thank you for coming 💛— Tessa Violet (@TessaViolet) 29 октября 2019 г.

Фанаты Вайолет скандировали фразу «русские, вперед!» во время песни Crush. Как отмечает News.ru, в клипе на эту песню певица одета в цвета имперского флага, а на толстовке написано «Мишка».