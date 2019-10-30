Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Певицу Тессу Вайолет смутили фразой «Русские, вперёд» 

News.ru 9 минут назад
Тессу Вайолет расстроили выкрики «Русские, вперёд»
Фото: Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Российские поклонники американской певицы Тессы Вайолет расстроили артистку выкриками фразы «Русские, вперёд» во время её концерта в Москве.
Вайолет сравнила восклицание со слоганом американского президента Дональда Трампа Make America Great Again («Вернём Америке былое величие») и заявила, что выходку не поддерживает.
С одной стороны, милые лица фанатов, которые любят искусство и музыку и рады спеть песни вместе. С другой — русский эквивалент MAGA, который использовал мои образ и песню в качестве символа своего движения, — написала артистка.
Фразу «Русские, вперёд» фанаты выкрикивали во время исполнения песни Crush. В клипе на композицию у певицы заметили расцветку имперского флага и надпись «Мишка» на толстовке. Скорее всего, это и послужило поводом для такого поведения некоторых зрителей.
Как ранее сообщил News.ru, на концерте группы «Алиса» в Череповце силовики задержали 28 человек. Из них девять нарушителей появились в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, ещё одного обвинили в мелком хулиганстве.
Видео дня. Очаг разврата: «Презервативная» повергла в ужас горожан
News.ru: последние новости
СМИ назвали причину отказа Малышевой лечиться в своей клинике СМИ назвали причину отказа Малышевой лечиться в своей клинике Продюсер рассказал, сколько звёзды заработают на новогодних корпоративах Продюсер рассказал, сколько звёзды заработают на новогодних корпоративах Пригожин поддержал решение Фадеева расторгнуть контракты со всеми артистами Пригожин поддержал решение Фадеева расторгнуть контракты со всеми артистами
Комментарии1 
Теги:
Шоу-бизнес , Дональд Трамп , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Забайкальский стрелок хотел убить одного
Забайкальский стрелок хотел убить одного 27
Визит Путина в Венгрию связали с Украиной
Визит Путина в Венгрию связали с Украиной 65
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2» 567
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери 21
Зеленского сравнили с персонажем сказки
Зеленского сравнили с персонажем сказки 2
Видео
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
Зреет бунт. Ярош обратился к силовикам
01:36
Зреет бунт. Ярош обратился к силовикам
В мире Украина
Забайкальский стрелок хотел убить одного
00:30
Забайкальский стрелок хотел убить одного
Происшествия
Визит Путина в Венгрию связали с Украиной
00:21
Визит Путина в Венгрию связали с Украиной
Политика
Вележева прокомментировала снятие с рейса
00:36
Вележева прокомментировала снятие с рейса
Шоу-бизнес
Пока вы не уснули: японцы высадились на Курилах
03:08
Пока вы не уснули: японцы высадились на Курилах
В мире
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»
01:23
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»
В мире Украина
Российского депутата избили железной трубой
04:49
Российского депутата избили железной трубой
Криминал Происшествия
Звезду «Убойной силы» вывели из самолета за дебош
00:36
Звезду «Убойной силы» вывели из самолета за дебош
Происшествия Статьи
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
25:25
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение