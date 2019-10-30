Тессу Вайолет расстроили выкрики «Русские, вперёд»

Певицу Тессу Вайолет смутили фразой «Русские, вперёд»

Российские поклонники американской певицы Тессы Вайолет расстроили артистку выкриками фразы «Русские, вперёд» во время её концерта в Москве

Вайолет сравнила восклицание со слоганом американского президента Дональда Трампа Make America Great Again («Вернём Америке былое величие») и заявила, что выходку не поддерживает.

С одной стороны, милые лица фанатов, которые любят искусство и музыку и рады спеть песни вместе. С другой — русский эквивалент MAGA, который использовал мои образ и песню в качестве символа своего движения, — написала артистка.

mixed feelings about the show tonight. In the front: the sweet faces of fans who love art and music, celebrating the communal experiance of singing songs together. My sweet peas thank you for coming 💛— Tessa Violet (@TessaViolet) 29 октября 2019 г.

Фразу «Русские, вперёд» фанаты выкрикивали во время исполнения песни Crush. В клипе на композицию у певицы заметили расцветку имперского флага и надпись «Мишка» на толстовке. Скорее всего, это и послужило поводом для такого поведения некоторых зрителей.

Как ранее сообщил News.ru, на концерте группы «Алиса» в Череповце силовики задержали 28 человек. Из них девять нарушителей появились в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, ещё одного обвинили в мелком хулиганстве.