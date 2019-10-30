Муж устроившей дебош звезды «Идиота» объяснил ее поведение

Актер Алексей Гуськов , муж актрисы Лидии Вележевой, прокомментировал скандал вокруг супруги, которую сняли с рейса Москва — Тель-Авив из-за неадекватного поведения. Об этом сообщает «Московский комсомолец» в среду, 30 октября.

«Долго не мог дозвониться до Лидии. Связь была плохая. А когда все-таки дозвонился, Лидия рыдала», — рассказал Гуськов. Он подчеркнул, что знаменитость не употребляла алкоголь, а лишь выпила снотворное, из-за чего «экипаж решил, что она пьяная, и ее стали снимать с рейса».

Актер пояснил, что Вележева должна была лететь в Израиль по работе, однако рейс задержали: «Пассажиров загрузили на борт, потом выгрузили и опять загрузили. Представьте себе — человек летит на спектакль».

Ранее 30 октября сообщалось, что сотрудники полиции вывели артистку после жалоб от других пассажиров, которые посчитали, что она пьяна. Из-за Вележевой вылет был задержан на два часа. Отмечалось, что сначала актриса отказывалась пристегнуть ремень безопасности и привести спинку кресла в вертикальное положение, а затем начала оскорблять бортпроводников.