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Муж устроившей дебош звезды «Идиота» объяснил ее поведение 

Lenta.ru 1 час назад
Муж устроившей дебош звезды «Идиота» объяснил ее поведение
Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»
Актер Алексей Гуськов, муж актрисы Лидии Вележевой, прокомментировал скандал вокруг супруги, которую сняли с рейса Москва — Тель-Авив из-за неадекватного поведения. Об этом сообщает «Московский комсомолец» в среду, 30 октября.
«Долго не мог дозвониться до Лидии. Связь была плохая. А когда все-таки дозвонился, Лидия рыдала», — рассказал Гуськов. Он подчеркнул, что знаменитость не употребляла алкоголь, а лишь выпила снотворное, из-за чего «экипаж решил, что она пьяная, и ее стали снимать с рейса».
Актер пояснил, что Вележева должна была лететь в Израиль по работе, однако рейс задержали: «Пассажиров загрузили на борт, потом выгрузили и опять загрузили. Представьте себе — человек летит на спектакль».
Ранее 30 октября сообщалось, что сотрудники полиции вывели артистку после жалоб от других пассажиров, которые посчитали, что она пьяна. Из-за Вележевой вылет был задержан на два часа. Отмечалось, что сначала актриса отказывалась пристегнуть ремень безопасности и привести спинку кресла в вертикальное положение, а затем начала оскорблять бортпроводников.
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Теги:
Шоу-бизнес , Алексей Гуськов , Москва
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