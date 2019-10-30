Гуськов объяснил поведение своей жены в самолете

Народный артист России Алексей Гуськов прокомментировал скандал с участием своей жены, актрисы Лидии Вележевой, которую в среду сняли с рейса из-за неадекватного поведения.

«Я ничего не знал о произошедшем, поскольку находился на озвучании, а когда включил телефон, то посыпались сообщения. Долго не мог дозвониться до Лидии. Связь была плохая. А когда все-таки дозвонился, Лидия рыдала», — рассказал он «Московскому комсомольцу».

Гуськов объяснил неоднозначное поведение супруги стрессом из-за задержки рейса и воздействием снотворного.

«Я отвечаю за то, что она абсолютно точно не выпивала, приняла снотворное, чтобы уснуть. Но экипаж решил, что она пьяная, и ее и стали снимать с рейса», — заявил актер.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что в крови Вележевой обнаружили 0,43 промилле алкоголя, что соответствует 100 мл шампанского или же 30 мл конька.

Как ранее сообщал «Рамблер», актрису Лидию Вележеву сняли с рейса Москва — Тель-Авив из-за неадекватного поведения, на которое пожаловались другие пассажиры и члены экипажа.