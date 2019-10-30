Муж Лолиты ответил на обвинения в неверности

Муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов прокомментировал обвинения в неверности и корысти. В интервью «Комсомольской правде» Иванов заявил, что, вступая в брак с Лолитой, испытывал к ней настоящие чувства.

Иванов признался, что не знает о намерении Милявской признать их 9-летний брак фиктивным, однако назвал действия супруги некрасивыми.

«Я думаю, то что она делает, обернется против нее же. На меня льется грязь, угрозы, в соцсетях пишут, какой я подонок и негодяй… Я думаю, когда люди цивилизованные и воспитанные, они должны расставаться не так. Неприятно, некрасиво. Но пусть это останется на совести Лолы», — сказал Иванов.

Он также заявил, что перед вступлением в брак они с Лолитой заключили брачный договор, поэтому имущественных споров при разводе у них возникнуть не должно.

Иванов назвал ложью информацию СМИ о том, что в течение года он содержал другую женщину на деньги своей жены.

«Ну что за бред? Как вы вообще себе это представляете? То есть Лола мне дает деньги, а я эти деньги отдаю другому человеку? Ну как это может быть?», — возмутился он.

Как ранее сообщал «Рамблер», 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов объявили о расставании в июле. В октябре стало известно, что Иванов подал документы на развод в Басманный суд Москвы. Милявская в ответ подала встречный иск о признании их брака фиктивным.