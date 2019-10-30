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Вележева прокомментировала снятие с рейса 

Рамблер 33 минуты назад
Заслуженная артистка России Лидия Вележева представила свою версию скандала на борту самолета. По словам актрисы, ее сняли с рейса Москва — Тель-Авив за вопрос о причинах задержки рейса.
«Ни за что. Рейс опоздал. Они ловят актеров, известных артистов, чтобы сделать оправдание. Я просто задала вопрос: «Почему мы опаздываем в Израиль?», — сказала Вележева «Комсомольской правде».
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По словам актрисы, сотрудники авиакомпании, снявшие ее с рейса, неправы и «делают пиар».
«У меня просто шок. Я в неадеквате», — заявила Вележева.
Согласно информации РЕН ТВ, медосвидетельствование выявило в крови актрисы 0,43 промилле алкоголя. При этом Вележева заявляла, что она не употребляла спиртного.
Как ранее сообщал «Рамблер», актрису Лидию Вележеву сняли с рейса Москва — Тель-Авив из-за неадекватного поведения, на которое пожаловались другие пассажиры и члены экипажа.
Комментарии31 
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Лидия Вележева , Комсомольская правда , Москва
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