Вележева прокомментировала снятие с рейса

Заслуженная артистка России Лидия Вележева представила свою версию скандала на борту самолета. По словам актрисы, ее сняли с рейса Москва — Тель-Авив за вопрос о причинах задержки рейса.

«Ни за что. Рейс опоздал. Они ловят актеров, известных артистов, чтобы сделать оправдание. Я просто задала вопрос: «Почему мы опаздываем в Израиль?», — сказала Вележева «Комсомольской правде».

По словам актрисы, сотрудники авиакомпании, снявшие ее с рейса, неправы и «делают пиар».

«У меня просто шок. Я в неадеквате», — заявила Вележева.

Согласно информации РЕН ТВ, медосвидетельствование выявило в крови актрисы 0,43 промилле алкоголя. При этом Вележева заявляла, что она не употребляла спиртного.

Как ранее сообщал «Рамблер», актрису Лидию Вележеву сняли с рейса Москва — Тель-Авив из-за неадекватного поведения, на которое пожаловались другие пассажиры и члены экипажа.