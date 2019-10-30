Вележева прокомментировала снятие с рейса

Актриса Вележева прокомментировала сообщения об инциденте в аэропорту

Актриса Лидия Вележева в беседе с kp.ru прокомментировала сообщения об инциденте в московском аэропорту Шереметьево , когда из-за неисправности был задержан рейс Тель-Авив. Утверждается, что артистку якобы сняли с рейса.

«Рейс опоздал. Они ловят актёров, известных артистов, чтобы сделать оправдание. Я просто задала вопрос: «Почему мы опаздываем в Израиль?» Вообще никто ничего не сказал. Я просто в странном состоянии», — заявила Вележева.

По её словам, она просит, чтобы ей посодействовали, поскольку зрители, которые придут на спектакль, не виноваты.

Как отметила Вележева, она впервые попала в такую ситуацию.