Вележева прокомментировала снятие с рейса

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Актриса Вележева прокомментировала сообщения об инциденте в аэропорту 

RT на русском 1 час назад
Актриса Лидия Вележева в беседе с kp.ru прокомментировала сообщения об инциденте в московском аэропорту Шереметьево, когда из-за неисправности был задержан рейс Тель-Авив. Утверждается, что артистку якобы сняли с рейса.
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«Рейс опоздал. Они ловят актёров, известных артистов, чтобы сделать оправдание. Я просто задала вопрос: «Почему мы опаздываем в Израиль?» Вообще никто ничего не сказал. Я просто в странном состоянии», — заявила Вележева.
По её словам, она просит, чтобы ей посодействовали, поскольку зрители, которые придут на спектакль, не виноваты.
Как отметила Вележева, она впервые попала в такую ситуацию.
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Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Лидия Вележева , Аэропорт Шереметьево , Комсомольская правда
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