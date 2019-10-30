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Шнуров посвятил стихи мечтам россиян о высокой пенсии 

Ura.Ru + ещё 2 3 часа назад
Шнуров посвятил стихи мечтам россиян о высокой пенсии
Фото: Ura.Ru
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров высказался о мечте россиян о пенсии размером 40 тысяч рублей. Стихотворение, посвященное этой теме, музыкант опубликовал в Instagram.
«А в «Пятерочке» по скидке масло, хлеб, да вот вам чек. Небогато, зато дружно. Сколько нам для счастья нужно? Ну, примерно тысяч сорок», — говорится в стихотворении.
Ранее россияне признались, что считают достойной пенсию в 40 тысяч рублей. При этом, согласно исследованию, большая часть жителей России после достижения пенсионного возраста не собирается прекращать работать (29%), остальные респонденты рассчитывают на государственную пенсию (22%), личные сбережения (14%) и финансовую поддержку от детей (3%), передает «Национальная служба новостей».
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Теги:
Шоу-бизнес , Сергей Шнуров
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