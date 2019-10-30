Илья Резник пожаловался в полицию на хулиганов

Поэт Илья Резник обратился в полицию после того, как его напугали хулиганы

Илья Резник обратился в полицию, после того, как их с женой ночью напугала компания хулиганов, сообщает КП.

Хулиганы устроили дебош недалеко от подмосковного коттеджа, который поэт арендует более десяти лет.

"Илья вышел на балкон и увидел в темноте несколько человек. Они кричали и матерились, потом прыгнули в машину и уехали. Он собирался спуститься на улицу, но не успел. В итоге, он разнервничался так, что у него заболело сердце и он не смог уснуть до утра", — рассказала изданию супруга поэта Ирина.

По ее словам, после этого случая они написали заявление в полицию.