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Поэт Илья Резник обратился в полицию после того, как его напугали хулиганы 

РИА Новости 5 часов назад
Илья Резник пожаловался в полицию на хулиганов
Фото: РИА Новости
Илья Резник обратился в полицию, после того, как их с женой ночью напугала компания хулиганов, сообщает КП.
Хулиганы устроили дебош недалеко от подмосковного коттеджа, который поэт арендует более десяти лет.
"Илья вышел на балкон и увидел в темноте несколько человек. Они кричали и матерились, потом прыгнули в машину и уехали. Он собирался спуститься на улицу, но не успел. В итоге, он разнервничался так, что у него заболело сердце и он не смог уснуть до утра", — рассказала изданию супруга поэта Ирина.
По ее словам, после этого случая они написали заявление в полицию.
"Сейчас мы в командировке, поэтому не знаем, нашли уже кого-то или нет, но номер машины на пункте охраны записали, плюс, по всему поселку стоят камеры. Установить, кто это, будет не сложно", — пояснила она.
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Теги:
Шоу-бизнес , Илья Резник
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