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Диетолог посоветовал Собчак съесть мозг обезьяны 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Собчак посоветовали съесть мозг обезьяны
Фото: РИА Новости
На YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» 30 октября гостей потчевали нутрией. Такой необычный ход придумала Ксения Анатольевна, чтобы удивить своих зрителей.
Гости — коллеги-журналисты с аппетитом вкушали только что приготовленное мясо и важно рассуждали о его вкусе, найдя его похожим на гуся. По мнению звездного диетолога Марият Мухиной, сделала это ведущая исключительно для очередного хайпа.
Эксперт заметила, что мясо нутрии действительно считается деликатесным и обладает интересным вкусом, ароматное и диетическое, очень хорошо подходит для гриля.
«Оно стоит 690-700 рублей за килограмм, ничего необычного в нем нет. Если уж Собчак ездит на катафалке, ничего удивительного, что она стала есть нутрию. А вместо вина Ксения скоро будет пить кровь младенцев. Думаю, каждый человек понимает, что Ксения съела эту нутрию исключительно ради популярности. Странно, что она не выбрала мозг обезьяны, тоже полезный продукт, который бы ей очень подошел. Его едят еще у живого животного аборигены. Думаю, что это будет следующим блюдом в меню Ксении. Оно соберет массу отзывов и лайков в Instagram и увеличит ее гонорары», — пошутил диетолог.
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Теги:
Шоу-бизнес
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