Собчак посоветовали съесть мозг обезьяны

Диетолог посоветовал Собчак съесть мозг обезьяны

На YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» 30 октября гостей потчевали нутрией. Такой необычный ход придумала Ксения Анатольевна, чтобы удивить своих зрителей.

Гости — коллеги-журналисты с аппетитом вкушали только что приготовленное мясо и важно рассуждали о его вкусе, найдя его похожим на гуся. По мнению звездного диетолога Марият Мухиной, сделала это ведущая исключительно для очередного хайпа.

Эксперт заметила, что мясо нутрии действительно считается деликатесным и обладает интересным вкусом, ароматное и диетическое, очень хорошо подходит для гриля.